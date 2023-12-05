В Госдуме попросили проверить сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок»
Председатель комитета Госдумы России по защите семьи Нина Останина обратилась в Следственный комитет РФ и Роскомнадзор с просьбой проверить сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок», сообщает РИА Новости.
По ее словам, проверка должна быть проведена на предмет пропаганды и распространения в них запрещённой информации, причиняющей вред подрастающему поколению.
Останина заострила внимание на случай в Иркутске, где 2 декабря на школьника напала толпа подростков и нанесла ему смертельные ножевые ранения.
Ранее сценарист сериала «Слово пацана» Андрей Золотарев заявил, что не понимает, за что картину можно запретить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru