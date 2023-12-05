В Госдуме попросили проверить сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок»

По ее словам, проверка должна быть проведена на предмет пропаганды и распространения в них запрещённой информации, причиняющей вред подрастающему поколению.

Останина заострила внимание на случай в Иркутске, где 2 декабря на школьника напала толпа подростков и нанесла ему смертельные ножевые ранения.

Ранее сценарист сериала «Слово пацана» Андрей Золотарев заявил, что не понимает, за что картину можно запретить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

