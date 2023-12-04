После убийства школьника в Иркутске арестовали шесть человек

По уголовному делу, которое было заведено после убийства в Иркутске 15-летнего школьника, задержаны шесть человек, сообщает СУСК РФ по области.

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2 декабря на автобусной остановке во время конфликта между подростками мальчик получил смертельные ранения — ему нанесено четыре ножевых ранения. Правоохранительные органы задержали двух участников конфликта. Всего к следователям доставлены шесть человек. Изъят нож, который является оружием убийства.

Ранее правоохранительные органы не подтвердили информацию о взаимосвязи убийства 15-летнего подростка в Иркутске с сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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