После убийства школьника в Иркутске арестовали шесть человек
По уголовному делу, которое было заведено после убийства в Иркутске 15-летнего школьника, задержаны шесть человек, сообщает СУСК РФ по области.
2 декабря на автобусной остановке во время конфликта между подростками мальчик получил смертельные ранения — ему нанесено четыре ножевых ранения. Правоохранительные органы задержали двух участников конфликта. Всего к следователям доставлены шесть человек. Изъят нож, который является оружием убийства.
Ранее правоохранительные органы не подтвердили информацию о взаимосвязи убийства 15-летнего подростка в Иркутске с сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru