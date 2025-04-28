Котяков: Каждый четвертый студент педагогической специальности бросает обучение
Каждый четвертый студент педагогической специальности бросает обучение, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
По его словам, на второй год после выпуска трудоустраиваются 78%, при этом работает преподавателями менее 42% от общего количества обучившихся.
Котяков заявил о необходимости привлекать работников во всех сферах образования, включая дошкольное, общее, дополнительное, среднепрофессиональное и высшее образование. Глава Минтруда подчеркнул, что на сегодняшний день сотрудников не хватает во всех вышеперечисленных сегментах.
Ранее глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова заявила RT, что ситуация с низкими зарплатами молодых учителей в России критическая.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru