Котяков: Каждый четвертый студент педагогической специальности бросает обучение

По его словам, на второй год после выпуска трудоустраиваются 78%, при этом работает преподавателями менее 42% от общего количества обучившихся.

Котяков заявил о необходимости привлекать работников во всех сферах образования, включая дошкольное, общее, дополнительное, среднепрофессиональное и высшее образование. Глава Минтруда подчеркнул, что на сегодняшний день сотрудников не хватает во всех вышеперечисленных сегментах.

Ранее глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова заявила RT, что ситуация с низкими зарплатами молодых учителей в России критическая.

