В Госдуме попросили митрополитов поддержать признание Пасхи праздничным днем

По словам депутата, в ответ на его обращение, многие главы регионов выразили готовность поддержать, изучить вопрос и рассмотреть возможность установления региональных праздничных дней при поступлении соответствующего обращения от религиозных организаций. Гусев решил заручиться поддержкой церкви, именно поэтому он обратился к главам митрополий, чтобы обсудить, как продвинуть инициативу.

Парламентарий считает, что официальный статус этих праздников поможет сохранить культурное богатство России и укрепит единство общества.

Ранее стало известно, что предложение о введении двух дополнительных выходных дней на Пасху и день Святой Троицы может создать нагрузку для экономики и россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

