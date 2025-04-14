В Госдуме попросили митрополитов поддержать признание Пасхи праздничным днем
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился к митрополитам 15 регионов с просьбой поддержать установление Пасхи и дня Святой Троицы праздничными днями в их субъектах, сообщает РИА Новости.
По словам депутата, в ответ на его обращение, многие главы регионов выразили готовность поддержать, изучить вопрос и рассмотреть возможность установления региональных праздничных дней при поступлении соответствующего обращения от религиозных организаций. Гусев решил заручиться поддержкой церкви, именно поэтому он обратился к главам митрополий, чтобы обсудить, как продвинуть инициативу.
Парламентарий считает, что официальный статус этих праздников поможет сохранить культурное богатство России и укрепит единство общества.
Ранее стало известно, что предложение о введении двух дополнительных выходных дней на Пасху и день Святой Троицы может создать нагрузку для экономики и россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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