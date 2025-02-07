Депутат Бессараб: Дополнительные выходные на Пасху и Троицу нагрузят экономику

Предложение о введении двух дополнительных выходных дней на Пасху и день Святой Троицы может создать нагрузку для экономики и россиян, заявила в беседе с «Газетой.Ru» член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, такие выходные потребуют от работодателей выплаты сотрудникам заработной платы в двойном размере за эти дни, что в конечном итоге ляжет на потребителей.

Бессараб отметила, что в России уже имеется сбалансированный производственный календарь, который включает 14 праздничных нерабочих дней в году.

В Госдуме хотят сделать Пасху и день Святой Троицы выходными

По ее мнению, дополнительные выходные только увеличат нагрузку на экономику и граждан. «Если работник будет привлекаться в эти дни к работе, работодатель должен заплатить не менее чем в двойном размере, и эта нагрузка отразится на конечной стоимости товаров и услуг», — добавила депутат.

Она также напомнила, что в России существуют различные конфессии, и власти на местах вправе решать, какие праздники включать в региональные календари. Бессараб подчеркнула, что не стоит вводить обязательные выходные для всех регионов страны, особенно в тех, где преобладают другие религии, такие как ислам или шаманизм, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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