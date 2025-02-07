Депутат Бессараб: Дополнительные выходные на Пасху и Троицу нагрузят экономику

Предложение о введении двух дополнительных выходных дней на Пасху и день Святой Троицы может создать нагрузку для экономики и россиян, заявила в беседе с «Газетой.Ru» член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, такие выходные потребуют от работодателей выплаты сотрудникам заработной платы в двойном размере за эти дни, что в конечном итоге ляжет на потребителей.

Бессараб отметила, что в России уже имеется сбалансированный производственный календарь, который включает 14 праздничных нерабочих дней в году.