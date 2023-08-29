В Госдуме попросили Минпросвещения объяснить отсутствие Пушкина в ЕГЭ

Как следует из запроса, Федеральный институт педагогических измерений решил исключить из программы подготовки к Единому государственному экзамену по литературе произведения таких классиков, как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Николай Гоголь. Их место заняли зарубежные литературные деятели.

Ранее в Госдуме предложили ввести обязательный экзамен по литературе для выпускников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

