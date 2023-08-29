В Госдуме попросили Минпросвещения объяснить отсутствие Пушкина в ЕГЭ
Комитет Госдумы России по вопросам семьи, женщин и детей направил запрос главе Минпросвещения Сергею Кравцову с просьбой разобраться, почему из перечня книг для подготовки к ЕГЭ по литературе пропали отечественные классики, сообщает РИА Новости.
Как следует из запроса, Федеральный институт педагогических измерений решил исключить из программы подготовки к Единому государственному экзамену по литературе произведения таких классиков, как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Николай Гоголь. Их место заняли зарубежные литературные деятели.
Ранее в Госдуме предложили ввести обязательный экзамен по литературе для выпускников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru