В Госдуме попросили Минпросвещения объяснить отсутствие Пушкина в ЕГЭ

Комитет Госдумы России по вопросам семьи, женщин и детей направил запрос главе Минпросвещения Сергею Кравцову с просьбой разобраться, почему из перечня книг для подготовки к ЕГЭ по литературе пропали отечественные классики, сообщает РИА Новости.

Прижизненное издание «Евгения Онегина» Пушкина ушло за рекордные 26 млн руб.

Как следует из запроса, Федеральный институт педагогических измерений решил исключить из программы подготовки к Единому государственному экзамену по литературе произведения таких классиков, как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Николай Гоголь. Их место заняли зарубежные литературные деятели.

Ранее в Госдуме предложили ввести обязательный экзамен по литературе для выпускников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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