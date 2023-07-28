Прижизненное издание «Евгения Онегина» Пушкина ушло за рекордные 26 млн руб.
Экземпляр романа «Евгений Онегин", изданный при жизни поэта Александра Пушкина, продан на аукционе за 26 миллионов рублей, установив новый рекорд. Никогда прежде прижизненные издания отечественных классиков не реализовывались на российских торгах дороже этого.
Как уточнили в аукционном доме «Литфонд», предыдущий рекорд в 18 миллионов рублей за прижизненное издание поэмы Велимира Хлебникова «Ладомир» с автографом автора был установлен шесть лет назад.
Среди прочего, с аукциона продано первое отдельное издание в прозе «Героя нашего времени» Михаила Лермонтова – победитель торгов заплатил 6 миллионов рублей. «Арабески» Николая Гоголя ушли за 2 миллиона, 800 тысяч рублей.
Кроме того, ещё один рекорд на торгах установило первое издание сборника Владимира Высоцкого «Песни и стихи» в двух томах, перекрыв эстимейт более чем в 3,5 раза. Оно ушло за 22 тысячи рублей при стартовой цене в 6 тысяч.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее аукционный дом «Литфонд» впервые выставил на торги фотографию Жоржа Дантеса, который застрелил на дуэли Александра Пушкина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru