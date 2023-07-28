Прижизненное издание «Евгения Онегина» Пушкина ушло за рекордные 26 млн руб.

Экземпляр романа «Евгений Онегин", изданный при жизни поэта Александра Пушкина, продан на аукционе за 26 миллионов рублей, установив новый рекорд. Никогда прежде прижизненные издания отечественных классиков не реализовывались на российских торгах дороже этого.

Как уточнили в аукционном доме «Литфонд», предыдущий рекорд в 18 миллионов рублей за прижизненное издание поэмы Велимира Хлебникова «Ладомир» с автографом автора был установлен шесть лет назад.