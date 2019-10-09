Турчак предложил упросить получение незарегистрированных лекарств

9 октября 201911:57

Поправки к законопроекту о внесении изменений в закон «Об обращении лекарственных средств» подготовил вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. Как отмечает «Утро.ру», они предполагают возможность ввоза в Россию для конкретных пациентов незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества.

Лекарств не будет в соответствии с законом

«Зачастую людям требуются иностранные препараты, которые могут помочь сохранить жизнь, вылечить или облегчить боль, но оказываются недоступны, как, например, фризиум, потому что не прошли регистрацию в России. Чтобы решить эту проблему, мы должны принять системные меры», — цитируют Турчака «Дни.ру».

По его словам, список лекарств будет утверждён Минздравом. Кроме того, Турчак предложил упростить порядок назначения подобных препаратов в тех случаях, когда другие не дают эффекта. Полномочия принимать такие решения, по его мнению, следует дать врачебным комиссиям.

Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике, врач-онколог Владимир Круглый в ходе пресс-конференции НСН признал, что в России есть проблема незарегистрированных препаратов. Кроме того, он рассказал о причинах сложностей с лекарствами в стране.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ЛекарстваАндрей Турчак