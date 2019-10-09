Турчак предложил упросить получение незарегистрированных лекарств

«Зачастую людям требуются иностранные препараты, которые могут помочь сохранить жизнь, вылечить или облегчить боль, но оказываются недоступны, как, например, фризиум, потому что не прошли регистрацию в России. Чтобы решить эту проблему, мы должны принять системные меры», — цитируют Турчака «Дни.ру».

По его словам, список лекарств будет утверждён Минздравом. Кроме того, Турчак предложил упростить порядок назначения подобных препаратов в тех случаях, когда другие не дают эффекта. Полномочия принимать такие решения, по его мнению, следует дать врачебным комиссиям.

Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике, врач-онколог Владимир Круглый в ходе пресс-конференции НСН признал, что в России есть проблема незарегистрированных препаратов. Кроме того, он рассказал о причинах сложностей с лекарствами в стране.

