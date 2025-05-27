В Госдуме пообещали рекордный рост тарифов ЖКХ для москвичей с 1 июля
В Москве произойдет рекордное повышение тарифов за жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2025 года. Об этом заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Его слова приводит РИА Новости.
Он отметил, что средняя плата за холодную воду составит 65,77 рублей за кубометр, за горячую воду — 312,5 рублей, а за отопление — 3738, 37 рублей за гигакалорию. Цена на электричество вырастет с 6,15 до 7,16 рублей за киловатт-час. В среднем, тарифы в столице поднимутся на максимально возможные 15%.
По закону, рост платы за коммунальные услуги не может превышать 15% за один период. Как правило, это происходит один раз в году — каждое 1-е июля.
Ранее сообщалось, что в начислениях за ЖКУ не ориентируются 36% россиян, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru