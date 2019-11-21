В Думе озаботились взрывным ростом цен на медсправки для водителей
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству в эфире НСН заявил, что новые анализы для прохождения комиссии на выдачу водительских прав могут стать «кормушкой» для лабораторий.
Потенциальные и действующие водители выстраиваются в очереди по всей России для прохождения медосмотров. Толпы людей у медучреждений вызваны ожидаемым многократным подорожанием стоимости медицинских справок. Это связано с вступлением в силу 22 ноября изменений правил медосвидетельствования водителей. При обновлении или получении прав автомобилист будет обязан сдать, в том числе, анализ на присутствие карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови. Повышенный показатель CDT является одним из признаков хронического алкоголизма.
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН заявил, что в курсе сложившейся проблемы и пообещал разобраться с ситуацией.
«Ко мне сейчас начали поступать жалобы по этому поводу, и я буду запрашивать правительство, насколько обоснована стоимость в разных регионах и, почему наблюдается такой разброс. Потому что это наводит на определенные размышления. Коммерческую составляющую, несомненно, нужно минимизировать», - сказал парламентарий.
Он также отметил, что само введение новых анализов в систему прохождения медицинской комиссии на выдачу водительского удостоверения является необходимым.
«Нововведение не избыточно, избыточна стоимость анализов. Потому что отсеивать людей склонных к потреблению психотропных наркотических веществ и алкоголя, конечно, надо. У нас на дорогах полно водителей со "стеклянными" глазами. Поэтому эта работа необходима, вопрос только в адекватности стоимости таких анализов. Не станет ли это кормушкой для лабораторий и почему в одном регионе такая справка стоит 2 тысячи рублей, а в другом 6 тысяч рублей? Ведь, [применяются] одни и те же реагенты и оплата труда схожая», - пояснил Лысаков.
При этом, он напомнил, что «несколько лет назад прокуратура признала недействительными более 20 тысяч водительских удостоверений у людей», которые по медицинским показателям не имели прав управлять автомобильным транспортным средством.
По некоторым данным, гигантские очереди в медицинские организации уже образовались в Воронеже, Оренбурге, Калининграде и Ярославле. В этих городах рост стоимости медсправки на получение водительских прав оценивается в 5-25 раз.
Ранее координатор движения «Синие ведёрки» в эфире НСН выступил категорически против нового анализа на алкоголизм российских автолюбителей.
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