В Думе озаботились взрывным ростом цен на медсправки для водителей

Потенциальные и действующие водители выстраиваются в очереди по всей России для прохождения медосмотров. Толпы людей у медучреждений вызваны ожидаемым многократным подорожанием стоимости медицинских справок. Это связано с вступлением в силу 22 ноября изменений правил медосвидетельствования водителей. При обновлении или получении прав автомобилист будет обязан сдать, в том числе, анализ на присутствие карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови. Повышенный показатель CDT является одним из признаков хронического алкоголизма.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН заявил, что в курсе сложившейся проблемы и пообещал разобраться с ситуацией.

«Ко мне сейчас начали поступать жалобы по этому поводу, и я буду запрашивать правительство, насколько обоснована стоимость в разных регионах и, почему наблюдается такой разброс. Потому что это наводит на определенные размышления. Коммерческую составляющую, несомненно, нужно минимизировать», - сказал парламентарий.