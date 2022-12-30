В Госдуме пообещали проиндексировать все социальные выплаты в 2023 году

Также Бессараб сообщила, что Госдума в новом году готовится к принятию ряда законопроектов, которые коснутся мобилизованных и граждан новых российских субъектов.

«Думаю, что все законы, которые обеспечат стабильность для населения, уже приняты. Конечно, с учетом сегодняшних реалий, будут еще законопроекты, которые касаются поддержки мобилизованных, членов их семей. Дальше будут приниматься законы по интегрированию освобожденных территорий, новых субъектов, будут в максимально сжатые сроки предоставлены равные возможности, равные права», - рассказала собеседница НСН.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил в пресс-центре НСН, что для выполнения социальных обязательств в 2023 будут привлечены средства из Фонда национального благосостояния.

