В Госдуме пообещали проиндексировать все социальные выплаты в 2023 году
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила НСН, что государство выполнит все обязательства, несмотря на дефицит бюджета.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов от «Единой России» Светлана Бессараб в разговоре с НСН перечислила основные законы, которые вступают в силу в 2023 году. Депутат заверила, что все социальные выплаты будут проиндексированы, а государство выполнит обязательства, несмотря на дефицитный бюджет.
«Я думаю, что по состоянию на начало года все важные законы приняты. Самые важные это, конечно, федеральный бюджет, который, несмотря на дефицит, обеспечит полностью все обязательства, которые есть у государства перед гражданами. Хочу отметить, что все пособия, социальные выплаты, пенсии, льготы будут проиндексированы. В отдельных случаях на процент реальной инфляции. Вырастут минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум, материнский капитал. Также с 1 января появилось универсальное пособие для семей с детками и для беременных», - отметила она.
Также Бессараб сообщила, что Госдума в новом году готовится к принятию ряда законопроектов, которые коснутся мобилизованных и граждан новых российских субъектов.
«Думаю, что все законы, которые обеспечат стабильность для населения, уже приняты. Конечно, с учетом сегодняшних реалий, будут еще законопроекты, которые касаются поддержки мобилизованных, членов их семей. Дальше будут приниматься законы по интегрированию освобожденных территорий, новых субъектов, будут в максимально сжатые сроки предоставлены равные возможности, равные права», - рассказала собеседница НСН.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил в пресс-центре НСН, что для выполнения социальных обязательств в 2023 будут привлечены средства из Фонда национального благосостояния.
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