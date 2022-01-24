В Госдуме пообещали новые законы об охране школ
Заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный отметил, что необходимо наделить частных охранников функцией защиты не только зданий, но и людей.
Формируется запрос принятия двух профильных законов в сфере охраны школ, заявил заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в пресс-центре НСН.
«Создана рабочая группа, которая занимается изучением, проработкой и подготовкой нового проекта федерального закона, вернее – двух проектов, где один будет непосредственно регулировать частную охранную деятельность, второй – частную детективную деятельность. В настоящее время единый закон 1992 года, по сути, уникален, но регулирует две совершенно противоположные сферы деятельности. Сегодня все больше формируется запрос принять два профильных закона и наделить частных охранников, помимо тех обязанностей, которыми они сегодня наделены – обеспечивать безопасность объектов образования, сместить акцент на безопасность людей на охраняемом объекте», - рассказал Выборный.
В последние несколько недель в России участились случаи ложных сообщений о минировании школ. Уже эвакуировали учебные заведения в Керчи и Симферополи. До этого был Челябинск, Хабаровск, Екатеринбург, торговые центры в Новосибирске и Подмосковье.
При этом злоумышленники не только используют специальные браузеры, но и расплачиваются за все сервисы криптовалютой, что делает их поиск практически невозможным для спецслужб, заявил эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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