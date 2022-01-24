Депутат Госдумы захотел «замочить в сортире» телефонных террористов

Анатолий Выборный подчеркнул, что встает вопрос об ужесточении уголовного наказания для подобного рода злоумышленников. 

Все больше перед законодателями встает вопрос об ужесточении наказания для телефонных террористов, заявил заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в пресс-центре НСН.

«Сегодня акцент необходимо сместить на то, чтобы выявлять на ранней стадии. В свое время президент России сказал, что надо найти и замочить террористов в сортире. Примерно так. Самая первая задача, на что мы обратили внимание – на создание мощной превенции, чтобы установить угрозу на ранней стадии и ликвидировать ее. Я не исключаю, что законодатели в свое время придут к выводу ужесточить ответственность, наказание», - рассказал Выборный.

Ранее хакер Александр Варской в пресс-центре НСН призвал обратить внимание на профессионального пранкера Евгения Вольнова, который находится на Украине и не скрывает своей ненависти к России.

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ФОТО: pexels.com // Katrien Grevendonck
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