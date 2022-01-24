Депутат Госдумы захотел «замочить в сортире» телефонных террористов

Все больше перед законодателями встает вопрос об ужесточении наказания для телефонных террористов, заявил заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в пресс-центре НСН.

«Сегодня акцент необходимо сместить на то, чтобы выявлять на ранней стадии. В свое время президент России сказал, что надо найти и замочить террористов в сортире. Примерно так. Самая первая задача, на что мы обратили внимание – на создание мощной превенции, чтобы установить угрозу на ранней стадии и ликвидировать ее. Я не исключаю, что законодатели в свое время придут к выводу ужесточить ответственность, наказание», - рассказал Выборный.

Ранее хакер Александр Варской в пресс-центре НСН призвал обратить внимание на профессионального пранкера Евгения Вольнова, который находится на Украине и не скрывает своей ненависти к России.

