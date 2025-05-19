В Госдуме пообещали наказывать за отрицание геноцида советского народа во время ВОВ

Депутат отметила, что инициатива уже выдвинута ею вместе с рядом коллег. Она также попросила о поддержке у Министерства юстиции и Следственного комитета.

На данный момент в России действует статья 354 УК РФ. Она предусматривает наказание за отрицание либо одобрение военных преступлений гитлеровской Германии и ее союзников. Уточняется, что новая норма должна отдельно закрепить факт геноцида советского народа в юридической системе.

Ранее Россия потребовала от ФРГ признать блокаду Ленинграда геноцидом, напоминает НСН.

