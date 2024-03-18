Россия потребовала от ФРГ признать блокаду Ленинграда геноцидом
Москва потребовала от Берлина официально признать актом геноцида блокаду Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующую ноту.
«Признав актом геноцида свои преступления в эпоху колониализма, германская сторона до сих пор не сделала этого в отношении блокады Ленинграда», - говорится в документе.
В ноте обращается внимание на заявление Министерства иностранных дел ФРГ по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда. Отмечается, что внешнеполитическое ведомство Германии умолчало о неоднократных требованиях России распространить гуманитарные выплаты на блокадников.
В конце января житель столицы Армении Еревана устроил погром у памятника детям блокадного Ленинграда. Мужчина растоптал ленту в цветах российского триколора и повалил венки, передает «Радиоточка НСН».
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