Россия потребовала от ФРГ признать блокаду Ленинграда геноцидом

«Признав актом геноцида свои преступления в эпоху колониализма, германская сторона до сих пор не сделала этого в отношении блокады Ленинграда», - говорится в документе.

В ноте обращается внимание на заявление Министерства иностранных дел ФРГ по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда. Отмечается, что внешнеполитическое ведомство Германии умолчало о неоднократных требованиях России распространить гуманитарные выплаты на блокадников.

В конце января житель столицы Армении Еревана устроил погром у памятника детям блокадного Ленинграда. Мужчина растоптал ленту в цветах российского триколора и повалил венки, передает «Радиоточка НСН».

