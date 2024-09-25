В посольстве РФ отметили, что подобное решение восприняли с «искренним недоумением и возмущением». В дипмиссии подчеркнули, что законодатели Швейцарии в попытках хоть чем-то помочь Украине прибегают к лживым утверждениям о том, что советские власти намеренно уничтожали украинцев.

В посольстве такое решение назвали особенно циничным, так как оно было принято в день 225-летия Швейцарского похода русской армии под командованием Александра Суворова, который сыграл большую роль в освобождении этой страны от французской оккупации

На Украине голод 1932-1933 годов признается законом голодомором. Тогда нехватка продуктов питания коснулась не только этого региона, но и других сельскохозяйственных районов СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, Центрально-Черноземную область, Южный Урал, Казахстан и другие области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



