Посольство РФ раскритиковало решение Швейцарии признать голодомор геноцидом
Россия возмущена решением большой палаты швейцарского парламента признать голод 1932-1933 годов в СССР геноцидом, сообщили на сайте посольства России в Швейцарии.
Соответствующее решение Национальный совет Швейцарии принял 24 сентября этого года.
В посольстве РФ отметили, что подобное решение восприняли с «искренним недоумением и возмущением». В дипмиссии подчеркнули, что законодатели Швейцарии в попытках хоть чем-то помочь Украине прибегают к лживым утверждениям о том, что советские власти намеренно уничтожали украинцев.
В посольстве такое решение назвали особенно циничным, так как оно было принято в день 225-летия Швейцарского похода русской армии под командованием Александра Суворова, который сыграл большую роль в освобождении этой страны от французской оккупации
На Украине голод 1932-1933 годов признается законом голодомором. Тогда нехватка продуктов питания коснулась не только этого региона, но и других сельскохозяйственных районов СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, Центрально-Черноземную область, Южный Урал, Казахстан и другие области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru