В Госдуме пообещали, что переход на цифровой рубль будет добровольным

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в ближайшее время перевод зарплат бюджетников в цифровые рубли не планируется, однако такая возможность должна быть изучена. Также он заявил, что цифровой рубль может быть использован Россией в международных торговых расчетах после отказа от евро и доллара. Аксаков утверждает, что специально переводить на цифровые рубли никого не будут.

«Обязывать никого не будут, все в добровольной форме. При этом никакой разницы, никаких проблем не будет при использовании цифрового рубля, точно такое же обращение, как и в безналичной форме, просто будет в цифровой системе обращаться рубль», - сказал Аксаков.