В Госдуме пообещали, что переход на цифровой рубль будет добровольным
Интерес к цифровой валюте может проявить молодежь, а вот старшее поколение даже к платежным картам до сих пор относится настороженно, исказал НСН парламентарий Анатолий Аксаков.
Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил в беседе с НСН, что использование цифрового рубля будет добровольным.
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в ближайшее время перевод зарплат бюджетников в цифровые рубли не планируется, однако такая возможность должна быть изучена. Также он заявил, что цифровой рубль может быть использован Россией в международных торговых расчетах после отказа от евро и доллара. Аксаков утверждает, что специально переводить на цифровые рубли никого не будут.
«Обязывать никого не будут, все в добровольной форме. При этом никакой разницы, никаких проблем не будет при использовании цифрового рубля, точно такое же обращение, как и в безналичной форме, просто будет в цифровой системе обращаться рубль», - сказал Аксаков.
Собеседник НСН отметил, что цифровой рубль будет интересен прежде всего молодежи.
«Молодежь пойдет в это дело из интереса попробовать. Что касается старшего поколения, то, возможно, по мере введения, освоения они начнут открывать счета. Ведь старшее поколение настороженно относилось и к платежным картам, некоторые и до сих пор их не используют», - отметил Аксаков.
Ранее Анатолий Аксаков заявил, что закон о цифровом рубле примут в апреле, нормы начнут действовать уже в мае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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