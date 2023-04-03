Силуанов заявил, что не против получать зарплату в цифровых рублях

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что был бы не против получать зарплату в цифровых рублях. Об этом он сообщил в беседе с финансовым блогером Ксенией Падериной.

«Я бы с удовольствием поучаствовал в таких экспериментах», — сказал он.

Он отметил, что для этого необходимо, чтобы цифровые деньги принимали для обмена на обычные рубли. По его словам, этим будут заниматься коммерческие банки.