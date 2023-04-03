Силуанов заявил, что не против получать зарплату в цифровых рублях
Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что был бы не против получать зарплату в цифровых рублях. Об этом он сообщил в беседе с финансовым блогером Ксенией Падериной.
«Я бы с удовольствием поучаствовал в таких экспериментах», — сказал он.
Он отметил, что для этого необходимо, чтобы цифровые деньги принимали для обмена на обычные рубли. По его словам, этим будут заниматься коммерческие банки.
Закон о цифровом рубле примут в апреле, нормы начнут действовать уже в мае. Об этом ранее сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Глава думского комитета указал, что документ о цифровом рубле готовится ко второму чтению. По словам Аксакова, с началом использования цифрового рубля цифровые активы получат дополнительный импульс к активному эмитированию.
В апреле стартовало тестирование цифрового рубля. Первый заместитель председателя Центрального банка РФ Ольга Скоробогатова, пояснила, что в рамках эксперимента будет осуществляться ограниченное количество реальных операций с ограниченным числом клиентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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