В Госдуме подтвердили приглушение сигнала GPS в Москве

Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил телеканалу «Звезда» о приглушении сигнала GPS в столице.

На Украине заявили о непричастности к атакам беспилотников на Москву

По его словам, автовладельцы с электронными ключами столкнулись с проблемами запуска двигателя.

Накануне СМИ сообщили, что сигналы спутниковой навигации глушат в Москве. Это связано с атакой беспилотников. На сбои в работе GPS жалуются столичные таксисты и водители.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил в беседе с НСН, что отключение GPS не решит проблему с проникновением дронов, поскольку на больших беспилотниках может использоваться инерциальная навигационная система, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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