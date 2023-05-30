В Госдуме подтвердили приглушение сигнала GPS в Москве

По его словам, автовладельцы с электронными ключами столкнулись с проблемами запуска двигателя.

Накануне СМИ сообщили, что сигналы спутниковой навигации глушат в Москве. Это связано с атакой беспилотников. На сбои в работе GPS жалуются столичные таксисты и водители.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил в беседе с НСН, что отключение GPS не решит проблему с проникновением дронов, поскольку на больших беспилотниках может использоваться инерциальная навигационная система, передает «Радиоточка НСН».

