В Госдуме подтвердили приглушение сигнала GPS в Москве
Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил телеканалу «Звезда» о приглушении сигнала GPS в столице.
По его словам, автовладельцы с электронными ключами столкнулись с проблемами запуска двигателя.
Накануне СМИ сообщили, что сигналы спутниковой навигации глушат в Москве. Это связано с атакой беспилотников. На сбои в работе GPS жалуются столичные таксисты и водители.
Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил в беседе с НСН, что отключение GPS не решит проблему с проникновением дронов, поскольку на больших беспилотниках может использоваться инерциальная навигационная система, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru