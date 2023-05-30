На Украине заявили о непричастности к атакам беспилотников на Москву
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире украинского телемарафона открестился от причастности страны к атакам дронов на Москву.
По его словам, Киев не имеет «прямого отношения» к событиям, произошедшим во вторник, 30 мая, в столице.
Российское Минобороны сообщало, что киевский режим предпринял террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве.
Уточняется, что в атаке было задействовано восемь беспилотников самолетного типа, все БПЛА поражены. Три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Также пять беспилотников было сбито в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru