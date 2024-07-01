В Госдуме поддержали возвращение в школы оценок за поведение
Российским школам следует вернуться к практике выставления оценок за поведение, заявила в своем Telegram-канале первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.
«Если твоё поведение выходит за рамки дозволенного, то это должно найти отражение в аттестате», - написала она.
По мнению Буцкой, умение достойно вести себя в обществе – базовый навык, которым должен обладать выпускник школы. Депутат также добавила, что введение новой оценки избавит учителей от хамства и хулиганского поведения.
Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий пояснил «Радиоточке НСН», что оценки за поведение в школах не имеют смысла, поскольку подобные отметки субъективны и могут стать инструментом давления как на учителей, так и на детей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru