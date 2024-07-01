В Госдуме поддержали возвращение в школы оценок за поведение

«Если твоё поведение выходит за рамки дозволенного, то это должно найти отражение в аттестате», - написала она.

По мнению Буцкой, умение достойно вести себя в обществе – базовый навык, которым должен обладать выпускник школы. Депутат также добавила, что введение новой оценки избавит учителей от хамства и хулиганского поведения.

Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий пояснил «Радиоточке НСН», что оценки за поведение в школах не имеют смысла, поскольку подобные отметки субъективны и могут стать инструментом давления как на учителей, так и на детей.

