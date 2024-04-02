В Госдуме поддержали штраф в 2 млн рублей за недопуск газовщиков в дома

«Я законопроект поддерживаю, потому что проблема недопуска стоит очень остро. Это безопасность всех. Но там есть довольно странные моменты, например, не был введен порядок уведомлений, а за это уже полагается штраф. Нужно прописывать все процедуры более тщательно. Какие обстоятельства считаются извинительными в случае, если человек не пустил специалиста. Нельзя это все отдавать судам, это нужно стандартизировать и прописать. Но пока этого не было. Систему уведомлений нужно выстроить, например, в Москве вывешивают график проверок на год онлайн, а надо бы дополнительно уведомлять через Госуслуги. А объявления на двери подъезда человек не увидит, если не живет в этой квартире», - объяснила она.

По ее словам, новые штрафы не повлияют на рост числа мошеннических схем. Она отметила, что можно уточнить в управляющей компании, кто и когда будет осуществлять проверку.

«Мошенники вне зависимости от законов умеют найти способ, как до человека достучаться. Если будет прописан порядок уведомлений, если можно будет всю информацию заранее посмотреть, процесс будет прозрачным. Гражданам нужно запомнить, что пускать кого-то в квартиру не надо, если вы ничего не знали о проверке. Вы должны уточнить по телефону вашей управляющей организации, действительно ли именно такие люди осуществляют проверки. Никогда ничего не платите никому без договора. Это первый признак мошенника. Надо все перепроверять», - отметила депутат.

Ранее сообщалось о планах увеличить штрафы до 10 тысяч рублей. Увеличение штрафов за отказ пускать сотрудников газовых служб в квартиры и дома до 10 тысяч рублей не решит проблему, заявила директор ассоциации «Национальный Жилищный Конгресс» Татьяна Вепрецкая «Радиоточке НСН». По ее словам, чаще всего не пускают специалистов люди, которые незаконно сделали перепланировку, для них такие штрафы все еще будут незначительными.

