СМИ: Штрафы за недопуск газовщиков в дома увеличат до 2 млн рублей

В России в текущем году могут быть увеличены штрафы за недопуск сотрудников служб газа в квартиры, сообщают «Известия».

Речь идет о сумме до 2 млн рублей. Максимальное наказание хотят установить за невыполнение требований по газовому обслуживанию в случае аварии и угрозы жизни.

За недопуск в квартиру газовщиков, а также за уклонение от заключения договора о техобслуживании и за несанкционированную замену газового оборудования, россияне будут платить от 5 до 10 тысяч рублей.

2 апреля Госдума собирается принять соответствующий проект закона сразу во втором и третьем чтениях. 3 апреля документ направят в Совет Федерации.

Увеличение штрафов за отказ пускать сотрудников газовых служб в квартиры и дома до 10 тысяч рублей не решит проблему, заявила директор ассоциации «Национальный Жилищный Конгресс» Татьяна Вепрецкая в интервью НСН.

