«Победить взрывы»: В Госдуме предложили комплексные газовые тарифы вместо штрафов

Увеличение штрафов за недопуск газовщиков в дома не решит проблему участившихся аварий, так как это комплексный вопрос, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с НСН. Она отметила, что в домах необходимо устанавливать газоанализаторы, плату за которые включать в газовый тариф.

Ранее сенаторы выступили с поправками в КоАП, предусматривающими увеличение штрафов за отказ пустить в квартиру или дом сотрудников газовых служб, а также — специалистов по «содержанию дымовых и вентиляционных каналов». Как пишет «Коммерсант», увеличить штрафы предлагают с нынешних 1-2 тысяч до 5-10 тысяч рублей для граждан. Разворотнева рассказала о деталях поправок.