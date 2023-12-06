«Победить взрывы»: В Госдуме предложили комплексные газовые тарифы вместо штрафов
Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, что увеличение штрафов за недопуск газовщиков не решит проблему аварий.
Увеличение штрафов за недопуск газовщиков в дома не решит проблему участившихся аварий, так как это комплексный вопрос, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с НСН. Она отметила, что в домах необходимо устанавливать газоанализаторы, плату за которые включать в газовый тариф.
Ранее сенаторы выступили с поправками в КоАП, предусматривающими увеличение штрафов за отказ пустить в квартиру или дом сотрудников газовых служб, а также — специалистов по «содержанию дымовых и вентиляционных каналов». Как пишет «Коммерсант», увеличить штрафы предлагают с нынешних 1-2 тысяч до 5-10 тысяч рублей для граждан. Разворотнева рассказала о деталях поправок.
«Как победить эти постоянные взрывы, никто не понимает, нужны дополнительные меры и штрафы. Конечно, нужно иметь допуск и к вентиляционным каналам, и к оборудованию, иначе никак. Но к этому законопроекту много вопросов. Например, информирование о том, что меняется оборудование - как оно будет осуществляться? В чем будет состав преступления? В чем криминал? Мы также поднимали вопрос, надо ли так серьезно повышать штрафы для граждан, а не остановиться на юридических лицах», - отметила она.
Разворотнева подчеркнула, что осмотры не могут предотвратить все ЧП. По мнению депутата, работы по осмотру и установке газоанализаторов нужно включить в тариф, чтобы граждане единожды платили за свою безопасность.
«Конечно, при повышении штрафов информирование должно быть на уровне, будет предусмотрено какое-то резервное время для тех, кто был занят, лежал в больнице или еще что-то. Если боитесь мошенников, нужно позвонить в специализированную компанию или управляющую организацию. Никаких оплат в момент осмотра не предлагается. Да, осмотры могут быть хорошо проведены, но они в целом не могут форс-мажорные ситуации предотвратить, когда человек закурил или еще что-то сделал. Тут нужно все-таки дальше двигаться, ставить газоанализаторы. А все работы по осмотру, по установке и обслуживанию газоанализаторов нужно включать в состав тарифа за поставку газа, тогда всем будет понятно, за что платят», - объяснила собеседница НСН.
При этом Госдума уже приняла проект поправок в первом чтении. Ко второму чтению документа парламентарии рекомендовали рассмотреть вопрос о штрафах и не увеличивать их «там, где есть возможность», передает «Радиоточка НСН».
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