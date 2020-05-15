В Госдуме не согласились с дочерью Конева, пожелавшей вернуть памятник маршалу в Россию
Депутат Госдумы РФ, полковник запаса Евгений Фёдоров в беседе с НСН заявил, что важен не сам памятник, а а память о человеке, которая должна быть там, где освобождал города маршал Конев.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что памятник легендарному советскому военачальнику маршалу Коневу в Праге должен быть восстановлен, об этом он заявил в интервью РБК.
В то же время, дочь маршала Наталья Конева не согласилась с этой идеей. По её мнению, пока памятник будет оставаться в Чехии, у радикалов будет возможность и повод осквернять его. И в связи с этим, она настаивает на возвращении памятника на Родину.
«Я считаю, что памятник надо вернуть на Родину. Как возвращались наши войска, так и маршал должен вернуться домой. И поэтому с чешской стороной надо обсуждать возврат памятника в Москву», - передают слова Натальи Коневой РИА Новости.
Депутат Госдумы РФ, полковник запаса Евгений Фёдоров в эфире НСН поддержал позицию российского МИДа, заявив, что важен не сам памятник, а память о человеке.
«Нам нужна не материальная ценность – памятник, а сама память о человеке, герое, который освобождал Европу. Соответственно, память должна быть там, где освобождал, а не просто стоять у кого-то в огороде. Поэтому я полностью согласен с Министерством иностранных дел», - сказал Евгений Фёдоров.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу в столице Чехии. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ «Осквернение символов воинской славы России, совершенных публично».
Отмечается, что 3 апреля 2020 года памятник советскому маршалу «был осквернен»: группа лиц сняла фигуру с постамента, кроме того, были сбиты памятные надписи.
Ранее стало известно, что Чехия готова провести переговоры с Россией о перевозке памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, демонтированного с пьедестала муниципальными властями района Прага-6. Об этом заявил изданию Hospodarske noviny министр иностранных дел республики Томаш Петржичек.
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