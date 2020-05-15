В Госдуме не согласились с дочерью Конева, пожелавшей вернуть памятник маршалу в Россию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что памятник легендарному советскому военачальнику маршалу Коневу в Праге должен быть восстановлен, об этом он заявил в интервью РБК.

В то же время, дочь маршала Наталья Конева не согласилась с этой идеей. По её мнению, пока памятник будет оставаться в Чехии, у радикалов будет возможность и повод осквернять его. И в связи с этим, она настаивает на возвращении памятника на Родину.

«Я считаю, что памятник надо вернуть на Родину. Как возвращались наши войска, так и маршал должен вернуться домой. И поэтому с чешской стороной надо обсуждать возврат памятника в Москву», - передают слова Натальи Коневой РИА Новости.

Депутат Госдумы РФ, полковник запаса Евгений Фёдоров в эфире НСН поддержал позицию российского МИДа, заявив, что важен не сам памятник, а память о человеке.