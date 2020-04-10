СКР возбудил дело из-за демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ «Осквернение символов воинской славы России, совершенных публично», - цитирует RT сообщение ведомства.
Отмечается, что 3 апреля 2020 года памятник советскому маршалу «был осквернен»: группа лиц сняла фигуру с постамента, кроме того, были сбиты памятные надписи.
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу обратился к председателю СКР Александру Бастрыкину с предложением начать уголовное преследование иностранных чиновников, которые отдают распоряжения о сносе советских памятников, передает «Свободная пресса».
Отметим, что памятник Коневу перенесли в депозитарий, который впоследствии станет частью экспозиции нового Музея памяти XX века
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