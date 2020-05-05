В Госдуме поддержали отмену ОГЭ в этом году

«Я думаю, это решение правильное. В конце концов, здоровье детей намного важнее, чем формальная оценка их знаний, тем более, далеко не для всех детей были созданы условия, чтобы они получили дистанционное образование на том же уровне, на каком получают обычно очное. Мы приветствуем это решение. Надеемся, что все же основного госэкзамена в этом году не будет, что аттестацию ребятам выставят по текущим оценкам. Что же касается самого основного госэкзамена, то я хочу напомнить, что экзамен в девятом классе был всегда, в том числе, и мое поколение его сдавало. Другое дело, что он был в классической форме. Поэтому, может быть, это решение будет прецедентом к тому, чтобы разнообразить формы проведения основного госэкзамена. А в этом году, я надеюсь, Министерство просвещения доведет вопрос до конца. Я напомню, мы предлагали в этом году не проводить не только ОГЭ, но и ЕГЭ. И если нам пошли навстречу в отношении основного госэкзамена, это шаг навстречу даже не нам, а нашим детям, то, возможно, мы скоро заговорим и об отмене единого госэкзамена», – предполагает эксперт.

Ранее Минпросвещения РФ разрешило дистанционную сдачу экзаменов в колледжах и техникумах. Речь идёт о защите итоговых работ и государственных экзаменах.

Тем временем, заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы, доктор педагогических наук Евгений Ямбург в беседе с НСН высказал свою жёсткую позицию, объяснив, почему нельзя отменять ЕГЭ, даже учитывая пандемию коронавируса.

