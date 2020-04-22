Омбудсмен в сфере образования призвал заменить ЕГЭ конкурсом аттестатов

Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября. Как пишет ТАСС, об этом на брифинге заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. При этом, он подчеркнул, что формат обучения выберут в зависимости от ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Председатель комиссии по образованию научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в беседе с НСН поддержал решение Минобрнауки и призвал заменить в этом году ЕГЭ на конкурс аттестатов и онлайн приёмные комиссии.

«Позиция Министерства образования и науки и министра Фалькова очень правильная. Она фактически защищает студентов и профессорско-преподавательский состав. Совершенно правильно решение – перенести начало учебного периода на новый учебный год, то есть на первое сентября. Это означает, что до июня месяца студенты не вернутся в аудитории. Мы понимаем, что 1 сентября это тот срок, когда действительно можно будет входить в аудитории. А почему министр просвещения этого не понимает, не поддаётся никакому логическому объяснению. Дело в том, что общественно-профессиональное сообщество господину Кравцову уже несколько недель говорит о том, что нужно готовить механизм, по которому в этот год, в период коронавируса дети смогут из школы поступать в высшие учебные заведения. Нельзя в начале июня детям выходить на экзамены! Возможно, сами они не заболеют, но они могут быть носителями и могут принести коронавирус своим родителям, бабушкам и дедушкам. Я уже предлагал заменить ЕГЭ на конкурс аттестатов, как первый тур, и во втором туре онлайн приёмные комиссии, которые министр образования и науки Фальков, кстати, уже поддержал и сказал, что министерство готово их организовать. А потом уже, в течение первого семестра учебного года, этих людей, которых взяли по конкурсу аттестатов, можно ещё раз проверить внутренними тестами. Важно, что на сегодняшний день нет слаженной работы между двумя министерствами – Министерством образования и науки и Министерством просвещения. А это очень нужно», - заявил омбудсмен.

Кроме того, он предупредил, что без господдержки, частные образовательные учреждения, в которые ходят миллионы людей, начнут массово закрываться.

«Ну и как омбудсмена меня очень волнует проблема, что частные образовательные учреждения до сих пор не включены в список организаций, нуждающихся в господдержке. Если мы их не поддержим в течение ближайшего месяца, то мы увидим схлопывание большого количества частных образовательных организаций, в которые ходят миллионы наших граждан», - сказал Амет Володарский.