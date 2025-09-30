В Москве умерла вдова режиссера Григория Чухрая Ираида Чухрай

В Москве на 106-м году жизни скончалась Ираида Чухрай, вдова режиссера Григория Чухрая. О ее смерти сообщил продюсер Игорь Толстунов, добавив, что прощание состоится 2 октября в столице.

По словам Толстунова, у женщины не было серьезных заболеваний — причиной смерти стал ее возраст. Она умерла 26 сентября, в пятницу, отмечает RT.

Ираида Пенькова родилась в 1921 году. С будущим супругом она познакомилась на фронте и в 1944 году вышла за него замуж.

Их брак продолжался до самой смерти Григория Чухрая, который ушел из жизни в 2001 году в возрасте 80 лет, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
