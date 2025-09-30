Трамп снова назвал Россию «бумажным тигром» вопреки собственному обещанию

Президент США Дональд Трамп вновь назвал Россию «бумажным тигром», хотя несколько дней назад публично обещал отказаться от этого выражения. Слова прозвучали во время его выступления перед высшим командным составом американских вооруженных сил в Вирджинии.

Американский лидер заявил, что разочарован президентом России Владимиром Путиным и ожидал, что конфликт на Украине завершится за неделю. По словам Трампа, Москва ведет боевые действия уже четвертый год, что, как он выразился, «выглядит неважно».

Трамп пообещал не употреблять выражение «бумажный тигр» в отношении России

25 сентября Трамп в Truth Social использовал тот же образ, назвав действия России «бесцельными» и охарактеризовав страну как «бумажного тигра». После критики он тогда заверил, что не станет повторять это выражение.

В Кремле на высказывания американского президента уже реагировали. Так, пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что Россия скорее «медведь, а бумажных медведей не бывает», передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
