Трамп снова назвал Россию «бумажным тигром» вопреки собственному обещанию
Президент США Дональд Трамп вновь назвал Россию «бумажным тигром», хотя несколько дней назад публично обещал отказаться от этого выражения. Слова прозвучали во время его выступления перед высшим командным составом американских вооруженных сил в Вирджинии.
Американский лидер заявил, что разочарован президентом России Владимиром Путиным и ожидал, что конфликт на Украине завершится за неделю. По словам Трампа, Москва ведет боевые действия уже четвертый год, что, как он выразился, «выглядит неважно».
25 сентября Трамп в Truth Social использовал тот же образ, назвав действия России «бесцельными» и охарактеризовав страну как «бумажного тигра». После критики он тогда заверил, что не станет повторять это выражение.
В Кремле на высказывания американского президента уже реагировали. Так, пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что Россия скорее «медведь, а бумажных медведей не бывает», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хет-трик Мбаппе принес «Реалу» победу 5:0 над «Кайратом» в Лиге чемпионов
- Бич подростков: Нарколог объяснил опасность снюса для здоровья
- В Москве умерла вдова режиссера Григория Чухрая Ираида Чухрай
- СМИ: Мать Сергея Жукова госпитализировали с нарушением кровообращения мозга
- Трамп снова назвал Россию «бумажным тигром» вопреки собственному обещанию
- Адвокат Трунов заявил, что служба в армии разрушит карьеру рэпера Macan
- Скончался заслуженный артист России Олег Ханов
- Гитарист «Миража» заявил, что группе не нужна подтанцовка
- В Госдуме поддержали инициативу школы в Перми по борьбе с вейпами
- Главу управления Росгвардии в Северной Осетии арестовали на два месяца
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru