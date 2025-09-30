Трамп снова назвал Россию «бумажным тигром» вопреки собственному обещанию

Президент США Дональд Трамп вновь назвал Россию «бумажным тигром», хотя несколько дней назад публично обещал отказаться от этого выражения. Слова прозвучали во время его выступления перед высшим командным составом американских вооруженных сил в Вирджинии.

Американский лидер заявил, что разочарован президентом России Владимиром Путиным и ожидал, что конфликт на Украине завершится за неделю. По словам Трампа, Москва ведет боевые действия уже четвертый год, что, как он выразился, «выглядит неважно».