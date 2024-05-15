В Госдуме поддержали идею запретить продавать кофе детям

«Понятно, что кофе — это искусственный энергетик, который вызывает процесс агрессивного старения организма. Нам кажется, что это стимулятор, который нам дает определенную бодрость. Но на самом деле, уже где-то через полгода потребления эффект сводится к процессу зависимости», - сказал Хамзаев в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, вопрос ограничения продажи детям энергетиков важнее, в связи с чем депутат призвал сначала разобраться с этой проблемой.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН поддержал законопроект о запрете продажи энергетиков для несовершеннолетних. По его словам, детям необходимо питание, обогащенное витаминами, которое и будет «самым хорошим энергетиком».

