Володин: В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетиков детям

Депутаты всех фракций внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий запрет на розничную продажу безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, несовершеннолетним по всей России. Об этом сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

Как отметил политик, в РФ почти каждый четвертый потребляет энергетики, при этом в возрастной группе 18–24 лет доля потребителей таких напитков составляет 53,2%, а среди россиян 25–29 лет — 49,7%. Володин подчеркнул, что энергетики в больших дозах увеличивают риск возникновения различных заболеваний, в том числе гипертонии, ишемической болезни сердца, диабета.

Во многих регионах РФ уже действуют ограничения на розничную продажу подобных напитков, теперь в Госдуму внесли инициативу о решении проблемы на федеральном уровне. Кроме того, депутаты предложили запретить торговлю энергетиками в рознице в потребительской таре объемом свыше 500 миллилитров.

«Необходимо до августа выйти на принятие этого важного решения, которое позволит защитить здоровье наших детей, остановить распространение вредных привычек среди молодежи», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Между тем кардиолог и диетолог Асият Хачирова призвала отказаться от частого употребления энергетических напитков, отметив, что избыток содержащихся в них кофеина и сахара может навредить сердечно-сосудистой системе и поджелудочной железе, напоминает телеканал «360».

