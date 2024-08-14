В Госдуме поддержали идею отсрочки от армии для выпускников вузов

По его словам, партия ЛДПР уже предлагала подобный законопроект, но он был отклонен.

Нилов рассказал, что тот нормативный акт был разработан ЛДПР по просьбе Казанского порохового завода, который остался без молодых специалистов из-за того, что их призвали в армию. Он подчеркнул, что к сотрудникам ОПК следует проявлять гибкость. Депутат допустил возможность прохождения альтернативной службы для таких специалистов. Нилов напомнил, что с такой же инициативой выступали в концерне «Калашников» в Удмуртии и на других оборонных предприятиях, в том числе, где занимаются развитием российской авиастроительной отрасли.

«Так что я согласен с Ростехом. Тем предприятиям, чья продукция пользуется особым спросом и приоритетом, нужны сотрудники», — добавил глава комитета Госдумы.

Ранее стало известно, что россияне смогут пройти бесплатное обучение для работы в ОПК, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

