В Госдуме поддержали идею о льготах для прошедших вакцинацию пенсионеров

В Госдуме оценили предложение мэра Москвы Сергея Собянина поощрять прошедших вакцинацию от COVID-19 пожилых граждан при помощи дополнительных скидок в магазинах и аптеках. Зампред думского комитета по охране здоровья Николай Говорин подчеркнул, что в данном случае цель оправдывает средства.

«Если используются позитивные методы стимулирования, то это правильно. Не вижу ничего плохого в таких позитивных стимулах», — цитирует парламентария RT.

Говорин также подчеркнул, интенсивность вакцинации необходимо повысить. Депутат обратил внимание на то, что вопрос вакцинации особенно актуален в связи с распространением новых штаммов COVID-19.

Напомним, ранее столичный мэр Сергей Собянин поддержал предложение Московской торгово-промышленной палаты о программе стимулирования вакцинации пожилых людей от коронавирусной инфекции COVID-19.