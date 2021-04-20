В Госдуме поддержали идею о льготах для прошедших вакцинацию пенсионеров
В Госдуме оценили предложение мэра Москвы Сергея Собянина поощрять прошедших вакцинацию от COVID-19 пожилых граждан при помощи дополнительных скидок в магазинах и аптеках. Зампред думского комитета по охране здоровья Николай Говорин подчеркнул, что в данном случае цель оправдывает средства.
«Если используются позитивные методы стимулирования, то это правильно. Не вижу ничего плохого в таких позитивных стимулах», — цитирует парламентария RT.
Говорин также подчеркнул, интенсивность вакцинации необходимо повысить. Депутат обратил внимание на то, что вопрос вакцинации особенно актуален в связи с распространением новых штаммов COVID-19.
Напомним, ранее столичный мэр Сергей Собянин поддержал предложение Московской торгово-промышленной палаты о программе стимулирования вакцинации пожилых людей от коронавирусной инфекции COVID-19.
Кроме того, во вторник, 20 апреля, градоначальник заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 в Москве в последние недели. Об этом он сообщил в своём блоге. Между тем, оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что в России за минувшие сутки выявили 8 164 новых случая заражения коронавирусом. Больше всего новых инфицированных в Москве — 1 996 человек.
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