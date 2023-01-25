«Без героизации»: В Госдуме назвали пользу фильмов про серийных маньяков

Фильмы про маньяков и убийц могут рассказать зрителю о человеческих пороках и зле, но такие картины не должны оправдывать подобные преступления, заявил член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев в разговоре с НСН.

В феврале состоится премьера детективного восьмисерийного триллера про одного из самых чудовищных маньяков СССР Сергея Головкина «Фишер». Сюжет картины был написан Сергеем Кальварским и Натальей Капустиной. Создатели сериала признались, что эта история «не о маньяке, а о людях, которых коснулось зло, и о том, почему добро часто оборачивается злом, а зло добром – никогда». Соловьев поддержал экранизацию таких сюжетов, объяснив это принципом «предупрежден – значит вооружен».

«Лучше придерживаться жизненного принципа «предупрежден - значит вооружен». Поэтому информирование о таких злодеях, которые совершают серийные убийства, часто с особой жестокостью, необходимо. Считаю вполне допустимым информирование об этих пороках, без героизации и оправдания этих преступлений. Дело в том, что такие сюжеты формируют одновременно и способность противостоять этому злу и человеческим порокам», - сказал депутат.

Он также заметил, что зрители сами могут решить, стоит ли им смотреть такие картины, которые каким-то образом могут повлиять на психику.