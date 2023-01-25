«Без героизации»: В Госдуме назвали пользу фильмов про серийных маньяков
Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев заявил НСН, что такие сюжеты формируют способность противостоять злу и информируют о пороках.
Фильмы про маньяков и убийц могут рассказать зрителю о человеческих пороках и зле, но такие картины не должны оправдывать подобные преступления, заявил член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев в разговоре с НСН.
В феврале состоится премьера детективного восьмисерийного триллера про одного из самых чудовищных маньяков СССР Сергея Головкина «Фишер». Сюжет картины был написан Сергеем Кальварским и Натальей Капустиной. Создатели сериала признались, что эта история «не о маньяке, а о людях, которых коснулось зло, и о том, почему добро часто оборачивается злом, а зло добром – никогда». Соловьев поддержал экранизацию таких сюжетов, объяснив это принципом «предупрежден – значит вооружен».
«Лучше придерживаться жизненного принципа «предупрежден - значит вооружен». Поэтому информирование о таких злодеях, которые совершают серийные убийства, часто с особой жестокостью, необходимо. Считаю вполне допустимым информирование об этих пороках, без героизации и оправдания этих преступлений. Дело в том, что такие сюжеты формируют одновременно и способность противостоять этому злу и человеческим порокам», - сказал депутат.
Он также заметил, что зрители сами могут решить, стоит ли им смотреть такие картины, которые каким-то образом могут повлиять на психику.
«Экранизировать можно избирательно, поскольку жизнь не состоит только из гуманизма, есть и войны и более чудовищные преступления. Смотреть такие фильмы или нет, каждый выбирает самостоятельно. Влияет ли это на психику? Скорее да, но каким образом – зависит от устойчивости нервной системы человека», - подытожил собеседник НСН.
Ранее член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев предложил вырезать из отечественных кинолент сцены с актерами, негативно отзывающимися о России и о решениях правительства. При этом депутат подчеркнул, что по этому поводу следует провести опрос и общественное обсуждение.
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