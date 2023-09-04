В Госдуме оценили вероятность объявления новой мобилизации

Депутаты Госдумы разделились во мнении о необходимости ещё одной волны мобилизации в Вооруженные Силы России на фоне продолжающейся специальной военной операции. Тема вновь поднята в связи с тем, что в этом месяце исполнится год с момента объявления первой частичной мобилизации. Призванные тогда всё ещё остаются в зоне боевых действий, что вызывает разговоры о необходимости их ротации.

Как отмечает NEWS.ru, поводом для нового беспокойства и слухов стали последние изменения в законодательстве об ужесточении ответственности за уклонение от призыва на срочную службу и от мобилизации. Правда, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил не так давно, что вторая волна мобилизации не требуется с учётом набора на военную службу добровольцев.