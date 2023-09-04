В Госдуме оценили вероятность объявления новой мобилизации
Депутаты Госдумы разделились во мнении о необходимости ещё одной волны мобилизации в Вооруженные Силы России на фоне продолжающейся специальной военной операции. Тема вновь поднята в связи с тем, что в этом месяце исполнится год с момента объявления первой частичной мобилизации. Призванные тогда всё ещё остаются в зоне боевых действий, что вызывает разговоры о необходимости их ротации.
Как отмечает NEWS.ru, поводом для нового беспокойства и слухов стали последние изменения в законодательстве об ужесточении ответственности за уклонение от призыва на срочную службу и от мобилизации. Правда, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил не так давно, что вторая волна мобилизации не требуется с учётом набора на военную службу добровольцев.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с NEWS.ru заявил, что выступает, за мобилизацию, но с оговорками. Член того же комитета Андрей Гурулев считает, что в этом нет необходимости. В Совете Федерации настаивают, что новой мобилизации пока не ожидается.
В то же время, юристы заявляют, что в дополнительном объявлении мобилизации нет необходимости, так как первый указ президента на этот счёт так и не был отменен. Ранее в Минобороны сообщали, что призыву по мобилизации подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет. Согласно официально обнародованной статистики, чаще всего призывали людей с боевым опытом, либо граждан моложе 35 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru