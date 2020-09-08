В Госдуме оценили предложение Минтруда о датах новогодних каникул

В Госдуме оценили предложение Минтруда о переносе выходных дней в 2021 году. Согласно ему, новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, а 31 декабря 2021 года будет выходным днём. Инициативу прокомментировал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Делается ежегодный перенос нерабочих праздничных дней, которые совпадают с выходными днями. Это правильно и это логично. Таким образом не нарушается общее количество нерабочих праздничных дней с рабочими», — цитирует Нилова RT.

При этом, парламентарий выразил недовольство тем, что «31 декабря предлагают сделать выходным днём только в 2021 году».

Напомним, ранее стало известно, что Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января. Кроме того, 31 декабря в 2021-ом году предлагается сделать году выходным днём.