В Госдуме оценили предложение Минтруда о датах новогодних каникул
В Госдуме оценили предложение Минтруда о переносе выходных дней в 2021 году. Согласно ему, новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, а 31 декабря 2021 года будет выходным днём. Инициативу прокомментировал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Делается ежегодный перенос нерабочих праздничных дней, которые совпадают с выходными днями. Это правильно и это логично. Таким образом не нарушается общее количество нерабочих праздничных дней с рабочими», — цитирует Нилова RT.
При этом, парламентарий выразил недовольство тем, что «31 декабря предлагают сделать выходным днём только в 2021 году».
Напомним, ранее стало известно, что Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января. Кроме того, 31 декабря в 2021-ом году предлагается сделать году выходным днём.
Между тем, ранее сообщалось, что перенос рабочего дня с 31 декабря текущего года на один из предшествующих выходных не будет соответствовать Трудовому кодексу, однако этот момент могут учесть при переносе выходных дней в 2021 году. Об этом говорится в ответе Минтруда, который был направлен на имя депутата Госдумы Ярослава Нилова. Парламентарий опубликовал ответ ведомства в Telegram-канале.
В Минтруде напомнили, что, согласно Трудовому кодексу, продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов: от окончания работы накануне выходного и до начала следующего рабочего дня. Все работодатели должны соблюдать это положение при установлении режима работы и графиков смен.
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