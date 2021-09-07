В Госдуме оценили предложение дарить молодожёнам сертификат на отдых

В Госдуме прокомментировала предложение Виталия Милонова дарить россиянам до 35 лет, которые вступили в брак, сертификат на отдых на отечественных курортах. Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что вводить такие преференции, безусловно, надо, но для других категорий россиян.

«На мой взгляд, скорее, за долголетие в браке. Когда исполнится 50, 55 и более лет, и семейная пара прошла все испытания, сохранив любовь на все времена», — цитирует депутата RT.

Также Бессараб добавила, что России «достаточно много субъектов предоставляют специальные звания, награды и премии» таким парам.

Напомним, ранее Виталий Милонов предложил дарить молодожёнам сертификат на отдых на отечественных курортах. По его мнению, такая мера поддержки «подтолкнёт тысячи российских пар к официальному заключению законного брака и, как следствие, к дальнейшему деторождению и укреплению нашей страны».

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К слову, ранее сообщалось, что спрос на платья и аксессуары для невест в апреле-мае 2021 года превысил показатели за этот же период 2019 года. Об этом сообщили аналитики «Авито». Отмечается, что в прошлом году около 70% свадеб было перенесено из-за пандемии коронавируса, и рынок свадебных платьев и аксессуаров значительно просел.

В мае 2021 года россиянки активно начали выбирать платья и другие свадебные аксессуары. В период с 1 апреля по 18 мая спрос на товары для церемонии вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Лидером среди городов с самым выраженным ростом спроса на свадебные аксессуары стал Ижевск, за ним идет Санкт-Петербург, третье место занял Нижний Новгород, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Виталий МилоновКурортыСвадьбаБрак
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