В Госдуме оценили предложение дарить молодожёнам сертификат на отдых

В Госдуме прокомментировала предложение Виталия Милонова дарить россиянам до 35 лет, которые вступили в брак, сертификат на отдых на отечественных курортах. Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что вводить такие преференции, безусловно, надо, но для других категорий россиян.

«На мой взгляд, скорее, за долголетие в браке. Когда исполнится 50, 55 и более лет, и семейная пара прошла все испытания, сохранив любовь на все времена», — цитирует депутата RT.

Также Бессараб добавила, что России «достаточно много субъектов предоставляют специальные звания, награды и премии» таким парам.

Напомним, ранее Виталий Милонов предложил дарить молодожёнам сертификат на отдых на отечественных курортах. По его мнению, такая мера поддержки «подтолкнёт тысячи российских пар к официальному заключению законного брака и, как следствие, к дальнейшему деторождению и укреплению нашей страны».