VK подала иск против Apple из-за удаления своих приложений
Компания VK подала иск в Арбитражный суд Москвы против структур корпорации Apple из-за удаления своих приложений. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу холдинга.
Заявление связано с удалением софта из магазина приложений AppStore. В VK подчеркнули, что приложения были удалены без предупреждения в одностороннем порядке.
«В иске VK требует от Apple вернуть приложения компании в Аpp Store, восстановить возможность пользователям получать уведомления из приложений и взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда», — отметили в холдинге.
Приложения VK пропали из российского App Store в июне. Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН предположил, что удаление объясняется запретом платежей в пользу Apple, и назвал это беспрецедентными мерами.
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