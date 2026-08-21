VK подала иск против Apple из-за удаления своих приложений

Компания VK подала иск в Арбитражный суд Москвы против структур корпорации Apple из-за удаления своих приложений. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Заявление связано с удалением софта из магазина приложений AppStore. В VK подчеркнули, что приложения были удалены без предупреждения в одностороннем порядке.

«В иске VK требует от Apple вернуть приложения компании в Аpp Store, восстановить возможность пользователям получать уведомления из приложений и взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда», — отметили в холдинге.

Приложения VK пропали из российского App Store в июне. Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН предположил, что удаление объясняется запретом платежей в пользу Apple, и назвал это беспрецедентными мерами.

