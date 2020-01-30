Керченские чиновницы в шубах подарили блокадникам по батону

Аналогичный пост Хужина опубликовала на своей странице в Facebook, он собрал уже более 400 комментариев, причем большинство пользователей в резкой форме раскритиковали чиновниц.

«На Вашем месте любому нормальному человеку было бы стыдно. Сами чуть ли по швам не расходитесь от избытка благосостояния, а блокадникам аж по целому батону подарили. Лицемеры», - написал один из интернет-пользователей

«Толпа теток в шубах торчит посреди жилой комнаты со спешными ласковыми речами и с "символическим" хлебом - стыд какой», - возмутилась другая комментатор.

Отметим, что накануне, 29 января, президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева с связи с утратой доверия. За несколько дней до этого глава республики, вручая пожарным новую технику, заставил офицера МЧС подпрыгивать за ключами от служебной машины. Эта выходка вызвала шквал возмущения. Перед отставкой Игнатьев был исключен из состава «Единой России».

