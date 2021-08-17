В Госдуме оценили идею премировать вакцинирующих россиян медработников

В Госдуме оценили предложение члена Общественной палаты Султана Хамзаева о премировании медицинских работников, которые обеспечивают массовую вакцинацию россиян от COVID-19. Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что она «полностью согласна с таким предложением».

«Абсолютно «за». Действительно, те, кто сегодня проводят вакцинацию, находятся в очень сложных условиях. Это не просто большая профессиональная нагрузка, это ещё и колоссальный физический труд. Потому что нужно вакцинировать максимально большое количество жителей России», — цитирует Бессараб RT.