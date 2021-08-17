В Госдуме оценили идею премировать вакцинирующих россиян медработников

В Госдуме оценили предложение члена Общественной палаты Султана Хамзаева о премировании медицинских работников, которые обеспечивают массовую вакцинацию россиян от COVID-19. Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что она «полностью согласна с таким предложением».

«Абсолютно «за». Действительно, те, кто сегодня проводят вакцинацию, находятся в очень сложных условиях. Это не просто большая профессиональная нагрузка, это ещё и колоссальный физический труд. Потому что нужно вакцинировать максимально большое количество жителей России», — цитирует Бессараб RT.

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Ранее Султан Хамзаев предложил премировать медработников, которые в этом году не менее четырëх месяцев участвовали в прививочной кампании. Член Общественной палаты предлагает поощрить их выплатой в размере двух должностных окладов.

Между тем, правительство России выделит около 46 миллиардов рублей на социальные выплаты медработникам. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Как пишет ТАСС, по словам главы кабмина, во время пандемии COVID-19 врачи и медсестры по всей стране продолжают работать в тяжелых условиях, правительство будет и дальше их поддерживать.

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ФОТО: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:ГосдумаПремияКоронавирусВакцинация
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