Собянин учредил статус «Московская медицинская сестра» для лучших в профессии

Мэр Москвы Сергей Собянин учредил статус «Московская медицинская сестра» (или «Московский медицинский брат»). Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города под председательством мэра столицы.

Медработники с новым статусом будут получать дополнительное материальное поощрение в размере 7,5 тысяч рублей ежемесячно. Профессиональный статус будет присваиваться сотрудникам среднего медицинского персонала, которые продемонстрируют опыт и квалификацию выше базовых требований.

В пресс-службе подчеркнули, что для пациентов наличие у специалиста статуса «Московская медицинская сестра» («Московский медицинский брат») станет дополнительной гарантией качества медицинской помощи.

Отмечается также, что на сегодняшний день в столичных больницах и поликлиниках работают свыше 52,4 тысяч медицинских сестер и братьев.

