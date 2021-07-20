Собянин учредил статус «Московская медицинская сестра» для лучших в профессии
Мэр Москвы Сергей Собянин учредил статус «Московская медицинская сестра» (или «Московский медицинский брат»). Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города под председательством мэра столицы.
Медработники с новым статусом будут получать дополнительное материальное поощрение в размере 7,5 тысяч рублей ежемесячно. Профессиональный статус будет присваиваться сотрудникам среднего медицинского персонала, которые продемонстрируют опыт и квалификацию выше базовых требований.
В пресс-службе подчеркнули, что для пациентов наличие у специалиста статуса «Московская медицинская сестра» («Московский медицинский брат») станет дополнительной гарантией качества медицинской помощи.
Отмечается также, что на сегодняшний день в столичных больницах и поликлиниках работают свыше 52,4 тысяч медицинских сестер и братьев.
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