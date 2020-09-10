В Госдуме оценили идею повысить минимальный возраст продажи алкоголя
В Госдуме отреагировали на предложение замминистра здравоохранения России Олега Салагая о необходимости повысить минимальный возраст продажи алкоголя до 21 года. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что полностью согласен с этой инициативой, сообщает RT.
«Действительно, чем раньше начинают употреблять (алкоголь. — прим. ред.), тем быстрее привыкают и, естественно, тем больше наносится ущерб здоровью нации. Поэтому, я с ним солидарен», — заявил Тумусов.
Резюмируя, парламентарий заявил, что 21 год – это тот возраст, когда человек, по его мнению, «действительно становится взрослым».
Ранее замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай выступил с заявлением о том, что продажу некрепкого алкоголя следует запретить для лиц моложе 21 года. В качестве аргумента в пользу этого решения он назвал связь между количеством потребленного алкоголя и риском смерти.
А накануне стало известно, что Минпромторг РФ предлагает распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя. Об этом в ходе совещания с Владимиром Путиным заявил глава ведомства Денис Мантуров. Он отметил, что начать следует с пива, а затем масштабировать проект на другие виды спиртного. Сейчас специальными метками уже маркируются отдельные категории товаров. В их числе меховые и табачные изделия, а также лекарства.
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