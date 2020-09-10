В Госдуме оценили идею повысить минимальный возраст продажи алкоголя

В Госдуме отреагировали на предложение замминистра здравоохранения России Олега Салагая о необходимости повысить минимальный возраст продажи алкоголя до 21 года. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что полностью согласен с этой инициативой, сообщает RT.

«Действительно, чем раньше начинают употреблять (алкоголь. — прим. ред.), тем быстрее привыкают и, естественно, тем больше наносится ущерб здоровью нации. Поэтому, я с ним солидарен», — заявил Тумусов.

Резюмируя, парламентарий заявил, что 21 год – это тот возраст, когда человек, по его мнению, «действительно становится взрослым».