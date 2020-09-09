Главный нарколог Подмосковья опроверг рост алкоголизма из-за пандемии
Жители Московской области во время пандемии не стали больше употреблять алкоголь. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава Московской области, психиатр-нарколог Виталий Холдин. По его словам, ситуация по пациентам с алкоголизмом практически не изменилась по сравнению с прошлым годом.
«Приводилась статистика, что количество покупаемого алкоголя на время пандемии увеличилось. Мы сравнили аналогичные периоды прошлого и этого годов по госпитализации и видим, что на данный момент ситуация не вызывает большой тревоги. Ни заболеваемость алкоголизмом, ни алкогольные психозы не растут», - сказал нарколог Минздрава в эфире «Радио 1», допустив, что статистика может ухудшиться к концу года.
Холдин отметил, что ежегодно заболеваемость всеми наркологическими расстройствами в Московской области снижается. На учёте у врачей состоят порядка 105 тыс. жителей Подмосковья с алкогольной и наркотической зависимостями.
Нарколог также развеял миф о том, что кожные антисептики способны вызвать опьянение.
«Спирт не всасывается через кожную поверхность и не попадает в кровь», – сказал специалист подмосковного Минздрава.
В апреле главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире НСН объяснил, почему рост продаж водки не значит, что россияне в самоизоляции стали больше пить. По его словам, люди скупали алкоголь впрок, также как гречку.
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