Главный нарколог Подмосковья опроверг рост алкоголизма из-за пандемии

Жители Московской области во время пандемии не стали больше употреблять алкоголь. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава Московской области, психиатр-нарколог Виталий Холдин. По его словам, ситуация по пациентам с алкоголизмом практически не изменилась по сравнению с прошлым годом.

«Приводилась статистика, что количество покупаемого алкоголя на время пандемии увеличилось. Мы сравнили аналогичные периоды прошлого и этого годов по госпитализации и видим, что на данный момент ситуация не вызывает большой тревоги. Ни заболеваемость алкоголизмом, ни алкогольные психозы не растут», - сказал нарколог Минздрава в эфире «Радио 1», допустив, что статистика может ухудшиться к концу года.