В Госдуме оценили идею платить «домохозяйкам»

Между тем, Сергей Вострецов подчеркнул, что многие «домохозяйки» «не вылезают из-за границы». Поэтому вместо узаконивания статуса «домохозяйка» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов выступил с предложением ввести, как в Советском Союзе, наказание за тунеядство, подчёркивает телеканал «360».

Кстати, авторы петиции по поводу домохозяек предложили приравнять их к остальным профессиям, а время, проведенное в таком статусе, заносить в трудовую книжку с начислением стажа.

Ранее НСН писала, что правительство РФ предложило вернуть налог на тунеядство. Сумма денежного сбора с неработающих граждан составит 20 тысяч рублей в год, такой размер предложил установить министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. Этот законопроект вызвал горячее обсуждение, в ходе которого мнения экспертов разошлись. 24 октября, в пресс-центре НСН состоялась пресс-конференция на тему: «Налог на тунеядство»: Кто кому должен платить, безработные или государство?».

Экономист и политолог, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин объяснил, почему нельзя данный налог называть налогом на тунеядство. Также он пояснил, почему этот закон будет действовать против рядовых безработных граждан.

