В Госдуме оценили идею платить «домохозяйкам»
В Государственной думе прокомментировали предложение узаконить профессию «домохозяйка» и платить таким «работникам» зарплату на уровне прожиточного минимума. Как сообщает АГН Москва, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что она выглядит привлекательной, но не слишком реальной. Парламентарий подчеркнул, что в этом вопросе не следует забывать о гендерном равенстве – иногда случается так, что за ребёнком ухаживает отец, а мать продолжает трудиться.
Между тем, Сергей Вострецов подчеркнул, что многие «домохозяйки» «не вылезают из-за границы». Поэтому вместо узаконивания статуса «домохозяйка» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов выступил с предложением ввести, как в Советском Союзе, наказание за тунеядство, подчёркивает телеканал «360».
Кстати, авторы петиции по поводу домохозяек предложили приравнять их к остальным профессиям, а время, проведенное в таком статусе, заносить в трудовую книжку с начислением стажа.
Ранее НСН писала, что правительство РФ предложило вернуть налог на тунеядство. Сумма денежного сбора с неработающих граждан составит 20 тысяч рублей в год, такой размер предложил установить министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. Этот законопроект вызвал горячее обсуждение, в ходе которого мнения экспертов разошлись. 24 октября, в пресс-центре НСН состоялась пресс-конференция на тему: «Налог на тунеядство»: Кто кому должен платить, безработные или государство?».
Экономист и политолог, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин объяснил, почему нельзя данный налог называть налогом на тунеядство. Также он пояснил, почему этот закон будет действовать против рядовых безработных граждан.
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