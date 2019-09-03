Мужчина - босс, женщина - рабочая лошадка. Правозащитница о предвзятости начальников

Росстат сегодня публикует данные по количеству трудоустроенных женщин. Оказывается официальная трудовая книжка в 2018 году была только у 53,2% женщин. В целом в стране работает 59,8% населения в возрасте от 15 лет и старше, при этом у мужчин занятость составляет 67,8%.

Женщины, по мнению экспертов, зачастую больше сфокусированы на семье и детях. Немаловажным фактором, как замечают РИА Новости, является дискриминация по гендерному принципу. Именно представительницы слабого пола первыми попадают под сокращения.

Лидер движения «За права женщин России», почётный адвокат России Людмила Айвар заявила НСН, что причины названы правильно, но не в полном объеме.

«На мой взгляд, эта статистика не соответствует действительности, потому что у нас более 60% женщин живут одни и воспитывают детей без второго родителя. Такие женщины не имеют желания или нежелания работать, они обязаны это делать. Иначе они не смогут содержать семью, не обеспечат детей даже питанием», - отметила Айвар.

В современных рыночных условиях существуют перегибы в части приема на работу женщин. Работодатель всегда просчитывает эффективность сотрудника, учитывает, в том числе, будет ли, и как часто будет брать больничный, уходить в декрет. В итоге начальнику проще взять мужчину, хотя как заметила Людмила Айвар, они часто курят и много пьют. Но с этими привычками можно бороться, четко регламентируя время и количество перекуров.