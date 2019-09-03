Мужчина - босс, женщина - рабочая лошадка. Правозащитница о предвзятости начальников
Лидер движения «За права женщин России» в эфире НСН прокомментировала данные Росстата о числе работающих женщин в стране.
Росстат сегодня публикует данные по количеству трудоустроенных женщин. Оказывается официальная трудовая книжка в 2018 году была только у 53,2% женщин. В целом в стране работает 59,8% населения в возрасте от 15 лет и старше, при этом у мужчин занятость составляет 67,8%.
Женщины, по мнению экспертов, зачастую больше сфокусированы на семье и детях. Немаловажным фактором, как замечают РИА Новости, является дискриминация по гендерному принципу. Именно представительницы слабого пола первыми попадают под сокращения.
Лидер движения «За права женщин России», почётный адвокат России Людмила Айвар заявила НСН, что причины названы правильно, но не в полном объеме.
«На мой взгляд, эта статистика не соответствует действительности, потому что у нас более 60% женщин живут одни и воспитывают детей без второго родителя. Такие женщины не имеют желания или нежелания работать, они обязаны это делать. Иначе они не смогут содержать семью, не обеспечат детей даже питанием», - отметила Айвар.
В современных рыночных условиях существуют перегибы в части приема на работу женщин. Работодатель всегда просчитывает эффективность сотрудника, учитывает, в том числе, будет ли, и как часто будет брать больничный, уходить в декрет. В итоге начальнику проще взять мужчину, хотя как заметила Людмила Айвар, они часто курят и много пьют. Но с этими привычками можно бороться, четко регламентируя время и количество перекуров.
«Сейчас многие не трудоустраиваются официально, работают "серую". С одной стороны, это экономит средства работодателей, они уходят от весьма больших налогов. С другой стороны и сам сотрудник этого не хочет, получая, например, попутно пособие по безработице, выплаты на детей. Самозанятые граждане из числа репетиторов, нянь, домохозяек тоже работают, но при этом считаются нетрудоустроенными», - посмотрела на проблему с другой стороны Людмила Айвар.
Упомянула эксперт и гендерное превосходство мужчин в глазах работодателей. Стереотип, что женщина не может стать хорошим айтишником, руководителем крупного коллектива по-прежнему очень распространен.
«Почему-то считается, что женщина хочет быть только домохозяйкой и вести диалог с кастрюлями! Нет! Дети вырастают, муж уходит к более интеллектуальной молодой подруге, женщина ищет выход своим амбициям. Но считается, что мужчина, молодой, красивый, он - начальник. А женщина – рабочая лошадка. Этот стереотип тоже весьма силен при приеме на работу. И от этого тоже так мало у нас официально трудоустроенных женщин», - считает лидер движения «За права женщин России».
По данным Росстата в 2018 году уровень безработицы в России составлял 4,8% от численности рабочей силы.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Призывавший расправляться с детьми силовиков блогер получил 5 лет
- Главу грузинского МВД выдвинули на пост премьер-министра
- Песков сообщил об отстранении иркутской чиновницы после критики Путина
- Обмен близок. Россия и Украина ищут компромисс
- Мировые новости на завтрак: Угроза выборов в Британии и опасные ракеты КНДР