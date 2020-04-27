В Госдуме оценили идею переноса майских праздников

Перенос выходных с 1—5 мая на другие даты вызовет дополнительную нагрузку на экономику России. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Он также подчеркнул, что жителям страны необходимо определиться с тем, чего они хотят: «гулять или выкарабкиваться из кризиса».

Парламентарий добавил, что перенос майских праздников - в условиях, когда из-за пандемии COVID-19 экономике страны итак нанесён значительный ущерб - обернется ростом безработицы, пишет Газета.ру.

Кстати, ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политики Валерий Рязанский также заявил, что переносить майские праздники не стоит. Он уверен, что жители страны смогут отметить их в домашней обстановке, находясь на самоизоляции, подчеркивает Ura.ru.