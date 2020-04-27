В Госдуме оценили идею переноса майских праздников
Перенос выходных с 1—5 мая на другие даты вызовет дополнительную нагрузку на экономику России. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Он также подчеркнул, что жителям страны необходимо определиться с тем, чего они хотят: «гулять или выкарабкиваться из кризиса».
Парламентарий добавил, что перенос майских праздников - в условиях, когда из-за пандемии COVID-19 экономике страны итак нанесён значительный ущерб - обернется ростом безработицы, пишет Газета.ру.
Кстати, ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политики Валерий Рязанский также заявил, что переносить майские праздники не стоит. Он уверен, что жители страны смогут отметить их в домашней обстановке, находясь на самоизоляции, подчеркивает Ura.ru.
Ранее НСН писала, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что России удастся избежать взрывного пика заражений коронавирусной инфекцией, однако для этого важно продолжить соблюдать режим самоизоляции в майские праздники. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия-1». В свою очередь, академик РАН, вирусолог Феликс Ершов заявил, что в России ситуация с коронавирусом развивается по особому сценарию. По словам специалиста, для него характерны низкая заболеваемость и низкая смертность. Он уточнил, что это во многом связано с обязательной вакцинацией новорожденных прививкой БЦЖ против туберкулеза, а также с богатым опытом санитарно-эпидемиологических служб.
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