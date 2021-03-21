В Госдуме отреагировали на задержание пензенского губернатора

«Для меня эта новость сегодня была неожиданной, я думаю, как и для многих. Предпосылок видимых, по крайней мере, для меня не было... главное, чтобы они были у правоохранительных органов. Это немного неожиданно в том плане, что выборы только прошли в сентябре. Здесь, наверное, нужно говорить больше не об элитной борьбе или конфликтах, а, видимо, есть какие-то основания для задержания», - цитирует Пьяных РИА Новости.

Он также заявил, что митингов в поддержку Белозерцева, как за хабаровского экс-губернатора Сергея Фургала, не стоит ожидать. На предыдущих выборах пензенский губернатор победил большинством голосов, но не тотальным

«Каких-то массовых народных волнений, я думаю, ожидать не стоит», - предположил Пьяных.

Ранее 21 марта губернатор Пензенской области Иван Белозерцев задержан по подозрению в получении взятки более 31 млн рублей. В рамках следствия помимо губернатора задержаны еще шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

