В Госдуме отреагировали на задержание пензенского губернатора
Депутат Госдумы от Пензенской области (ЛДПР) Дмитрий Пьяных признался, что задержание губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева стало для парламентария неожиданностью, учитывая, что Белозерцев в минувшем сентябре был избран на пост главы региона. Но главное, отметил депутат, что основания для задержания были у правоохранителей.
«Для меня эта новость сегодня была неожиданной, я думаю, как и для многих. Предпосылок видимых, по крайней мере, для меня не было... главное, чтобы они были у правоохранительных органов. Это немного неожиданно в том плане, что выборы только прошли в сентябре. Здесь, наверное, нужно говорить больше не об элитной борьбе или конфликтах, а, видимо, есть какие-то основания для задержания», - цитирует Пьяных РИА Новости.
Он также заявил, что митингов в поддержку Белозерцева, как за хабаровского экс-губернатора Сергея Фургала, не стоит ожидать. На предыдущих выборах пензенский губернатор победил большинством голосов, но не тотальным
«Каких-то массовых народных волнений, я думаю, ожидать не стоит», - предположил Пьяных.
Ранее 21 марта губернатор Пензенской области Иван Белозерцев задержан по подозрению в получении взятки более 31 млн рублей. В рамках следствия помимо губернатора задержаны еще шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
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