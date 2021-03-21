СМИ: Губернатор Пензенской области Белозерцев задержан по делу о превышении полномочий

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев задержан в качестве фигуранта уголовного дела о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Его планируют доставить в Москву для дальнейшего расследования.

О том, что с главой региона уже проводят следственные действия, также сообщают источники РИА Новости и РБК.

При этом в руководстве Пензенской области не обладают информацией о задержании главы региона. Об этом заявила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в Telegram-канале.

«В настоящее время мы не располагаем данными относительно информации о действиях силовых структур, распространяющейся в социальных сетях, вследствие чего данную информацию не комментируем», — сообщила Черемушкина.

Ранее сообщения о задержании Белозерцева появились в соцсетях и СМИ. По данным источника РЕН ТВ, у губернатора и двух его сыновей прошли обыски. Задержаны два человека с фамилией Белозерцев. Расследование в отношении губернатора касается превышения им полномочий при заключении госконтрактов.

