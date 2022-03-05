Сервис Booking перестал работать в России

Сервис по подбору отелей и апартаментов Booking перестал работать в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что сервис больше не позволяет искать и бронировать объекты размещения внутри России, поиск за границей остается доступным.



Ранее об приостановке своей работы в России объявил аналогичный сервис Arnbnb. Между тем, в сервисе отметили, что уже совершенные бронирования в РФ состоятся.

В России альтернативой зарубежным сервисам могут стать российские «Островок», «Авито», «Туту.ру».







